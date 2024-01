Orbán Stoltenbergovi: Maďarská vláda podporuje členstvo Švédska v NATO

Budapešť 24. januára (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán v telefonickom rozhovore so šéfom NATO Jensom Stoltenbergom v stredu potvrdil, že maďarská vláda podporuje členstvo Švédska v Severoatlantickej aliancii. Orbán to potvrdil na sociálnej sieti X, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Práve som ukončil telefonát s generálnym tajomníkom NATO. Potvrdil som, že maďarská vláda podporuje členstvo Švédska v NATO," napísal Orbán,



"Zdôraznil som tiež, že budeme naďalej naliehať na maďarské Národné zhromaždenie, aby hlasovalo za pristúpenie Švédska a pri prvej možnej príležitosti uzavrelo ratifikáciu," dodal maďarský ministerský predseda.



V utorok Orban poslal list svojmu švédskemu kolegovi Ulfovi Kristerssonovi, v ktorom ho pozval do Budapešti, aby prediskutoval ponuku "čo najskôr". Maďarsko dlhodobo kritizuje Švédsko za to, že nepodniká kroky na posilnenie bilaterálnych vzťahov.



Zasadnutie maďarského parlamentu je plánované na polovicu februára. Turecký parlament v utorok ratifikoval členstvo Švédska v NATO po vyše ročnom odklade.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)