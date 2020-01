Orbán: Storočnicu Trianonu si pripomenieme, ale myslime na budúcnosť

Budapešť 9. januára (TASR) – Nadchádzajúce sté výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy si treba pripomenúť, pretože historické výročia sú dôležité. Povedal to vo štvrtok na medzinárodnej tlačovej konferencii v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý zdôraznil, že na výročí musí zaznieť spravodlivosť, avšak tým sa budúcnosť nijako nezmení. To, na čom skutočne záleží, je podľa jeho slov spolupráca so susednými krajinami v záujme budúcnosti.



"Ak sa pozrieme na uplynulých sto rokov, tak nejde iba o to, že Maďarsko pre rôzne mierové diktáty utrpelo straty, ale horšie na tom je, že sa potom vytvorila v našom regióne situácia, v ktorej chceli Maďarsko priebežne izolovať, a preto si nedokázalo vytvoriť regionálnu spoluprácu," zdôraznil premiér.



Uvedené obdobie nazval Orbán obdobím storočia osamotenia Maďarov, v ktorom si Maďarsko nedokázalo vytvoriť žiadne dôverné vzťahy so svojimi susedmi, bez ktorých nemajú Maďari ani budúcnosť. A to sa podľa jeho slov týka obdobia komunizmu i obdobia po zmene režimu.



Z tohto hľadiska predseda maďarskej vlády označil za obrovský výsledok a úspech, že sa v uplynulých rokoch podarilo zlikvidovať obdobie storočnice izolácie Maďarov. "Podarilo sa nám vo viacerých reláciách vytvoriť úzke vzťahy ukazujúce do budúcnosti, ktoré nie sú zaťažené historickou skúsenosťou. Napríklad so Slovenskom spolupracujeme v rámci zoskupenia Vyšehradská štvorka," podotkol ministerský predseda a dodal, že s Chorvátskom aj napriek niektorým sporom má Maďarsko "bratský" vzťah a spolupráca existuje aj so Srbskom.



Orbán vyzval na snahy o spoločné budovanie strednej Európy.



Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá vymedzila hranice Maďarska a Československa po rozpade Rakúska-Uhorska v závere prvej svetovej vojny, podpísali 4. júna 1920 v paláci Veľký Trianon pri Paríži predstavitelia Dohody (Británia, Spojené štáty, Francúzsko a Taliansko) a Maďarska. Hoci Maďarsko zmluvu podpísalo a ratifikovalo, s novým stavom sa nezmierilo. Poslanci maďarského parlamentu 31. mája 2010 rozhodli, že výročie podpisu zmluvy sa bude každoročne pripomínať pamätným dňom, ktorý bol stanovený na 4. júna ako Deň národnej spolupatričnosti.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)