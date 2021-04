Orbán: Stredné školy v Maďarsku otvoríme 10. mája po maturitách

Budapešť 9. apríla (TASR) - Prezenčné vyučovanie na stredných školách v Maďarsku bude obnovené 10. mája, teda až po maturitách. V rozhovore pre verejnoprávny rozhlas to v piatok vyhlásil premiér Viktor Orbán, dodajúc, že maturity budú iba v písomnej forme.



Pôvodne na všetkých školách malo byť obnovené vyučovanie 19. apríla. "Armáda vydezinfikovala všetky školy a pedagógov zaočkovali mimo poradia," pripomenul Orbán.



Podľa jeho slov operačný štáb riešil v piatok aj otázku očkovania detí vo veku do 18 rokov, avšak zatiaľ nedospel k záveru.



K povinnému otváraniu škôl 19. apríla predsedníčka Demokratických odborov pedagógov (PDSZ) Anna Komjáthyová vo štvrtok povedala, že z epidemiologického hľadiska je to pre každého veľmi riskantný krok.



Študentské hnutie ADOM v tejto súvislosti požiadalo zákonodarcov, aby povinné otváranie škôl odložili. Hnutie súčasne vyzvalo študentov, aby v opačnom prípade bojkotovali v uvedenom čase nástup do škôl.



Materské školy a základné školy v Maďarsku zatvorili 8. marca. Jasle zostali otvorené. Stredné a vysoké školy fungujú od vlaňajšieho 11. novembra v dištančnom režime. Očkovanie učiteľov sa začalo 1. apríla.



V uplynulých 24 hodinách sa v Maďarsku nakazilo novým typom koronavírusu 7325 ľudí a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 285 pacientov. Doterajšou bilanciou koronavírusovej pandémie v Maďarsku je 705.815 potvrdených prípadov nákazy a 22.966 úmrtí.











