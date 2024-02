Orbán: Sulyok je autoritou, akú Maďarsko na poste prezidenta potrebuje

Budapešť 26. februára (TASR) - Kandidát bloku vládnych strán Fidesz-KDNP na post nového maďarského prezidenta Tamás Sulyok je nespochybniteľnou autoritou, akú Maďarsko potrebuje. Povedal to v pondelok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v prejave na úvod jarnej schôdze Národného zhromaždenia. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa Orbánových slov Sulyokom doteraz vedený Ústavný súd (AB) v posledných rokoch určoval smer krajiny a rozhodnutia tohto súdu akceptovali právnici i ľudia. "Takéhoto prezidenta potrebuje Maďarsko," dodal v súvislosti s očakávanou pondelňajšou voľbou hlavy štátu v zákonodarnom zbore.



K otázke ratifikácie vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie, o ktorej bude v pondelok parlament tiež rozhodovať, Orbán povedal, že NATO je obranná aliancia a členské štáty spolupracujú, aby sa navzájom chránili v prípade vonkajšieho útoku. Preto je podľa neho dôležité urovnať si vzájomné vzťah ešte predtým, ako niekoho do tohto spojenectva prijmú.



"So škandinávskymi krajinami máme dlhú a pestrú diskusiu. Do urovnania sporov sa pokúšalo zasiahnuť zvonku viacero ľudí, to však nepomohlo, skôr to brzdilo celý proces. Maďarsko je suverénna krajina, ktorá si nenecháva diktovať od iných," podčiarkol premiér.



Návšteva švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona minulý piatok v Budapešti podľa neho prispela k férovému vzťahu so vzájomným rešpektom medzi oboma krajinami. Avšak nezávisle na tom medzi Budapešťou a Štokholmom pretrvávajú niektoré názorové rozdiely, poznamenal Orbán. Zdôraznil, že vstup Švédska do NATO posilňuje aj bezpečnosť Maďarska, preto vyzval poslancov maďarského parlamentu, aby hlasovali za vstup Švédska do Aliancie.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)