Orbán telefonoval s Leyenovou; za eurokomisára nominuje Várhelyiho

Budapešť 29. júla (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v telefonickom rozhovore so znovuzvolenou predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou oznámil, že za maďarského eurokomisára opäť navrhne Olivéra Várhelyiho. Vyplýva to z pondelňajšieho statusu premiéra na platforme X, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"V uplynulých piatich rokoch komisár Várhelyi ukázal, že EÚ môže pôsobiť ako pozitívna sila vo svojom susedstve aj mimo neho," napísal Orbán s poznámkou, že v budúcej komisii odvedie jeho nominant skvelú prácu.



Várhelyi bol od roku 2015 vedúcim stáleho zastúpenia v Bruseli ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec. Vo svojej úlohe veľvyslanca pri EÚ bol považovaný za veľmi lojálneho voči Orbánovi, a to aj napriek tomu, že nemal žiadnu formálnu stranícku príslušnosť.



Várhelyiho v roku 2019 nominoval Orbán do funkcie európskeho komisára po tom, čo Európsky parlament odmietol Lászlóa Trócsányiho. Várhelyi bol zodpovedný za susedskú politiku a politiku rozširovania.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)