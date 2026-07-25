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Orbán: Tisza buduje režim svojvôle, Fidesz musí viesť politiku odporu
Vyhlásil, že nová moc uplatňuje politiku pomsty, robí čistky v štátnej správe a prenasleduje opozíciu.
Autor TASR
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Baile Tušnad 25. júla (TASR) - Súčasná maďarská vláda premiéra Pétera Magyara sa nezaoberá záležitosťami krajiny, ale prenasledovaním opozície. Kvôli tomu je podľa neho demokracia v Maďarsku ohrozená, povedal v sobotu na 35. letnej univerzite Maďarov v rumunskom Baile Tušnade bývalý predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. S odvolaním sa na server hvg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa slov Orbána Fidesz musí proti autoritárskemu režimu budovanému vládnou stranou Tisza a jej svojvôli viesť „politiku odporu“ namiesto opozičnej politiky.
Orbán pri ostrej kritike súčasnej vlády situáciu v Maďarsku prirovnal k autoritárskym režimom a „Venezuele bez ropy“. Vyhlásil, že nová moc uplatňuje politiku pomsty, robí čistky v štátnej správe a prenasleduje opozíciu.
Expremiér varoval pred nadchádzajúcimi jesennými úspornými opatreniami, ktoré bude Tisza realizovať s odvolávaním sa na kroky k zavedeniu eura.
Orbán obhajoval 16-ročné pôsobenie pravice ako najúspešnejšie obdobie, pričom vyzval k politike odporu voči klamstvám Tiszy a sľúbil odškodnenie obetiam súčasného režimu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa slov Orbána Fidesz musí proti autoritárskemu režimu budovanému vládnou stranou Tisza a jej svojvôli viesť „politiku odporu“ namiesto opozičnej politiky.
Orbán pri ostrej kritike súčasnej vlády situáciu v Maďarsku prirovnal k autoritárskym režimom a „Venezuele bez ropy“. Vyhlásil, že nová moc uplatňuje politiku pomsty, robí čistky v štátnej správe a prenasleduje opozíciu.
Expremiér varoval pred nadchádzajúcimi jesennými úspornými opatreniami, ktoré bude Tisza realizovať s odvolávaním sa na kroky k zavedeniu eura.
Orbán obhajoval 16-ročné pôsobenie pravice ako najúspešnejšie obdobie, pričom vyzval k politike odporu voči klamstvám Tiszy a sľúbil odškodnenie obetiam súčasného režimu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)