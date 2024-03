Orbán: Trump nedá Ukrajine peniaze, ak bude opäť zvolený za prezidenta

Budapešť 11. marca (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump neposkytne Ukrajine financie na boj proti Rusku, ak vyhrá v novembrových voľbách a stane sa opäť prezidentom. Tvrdí to maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý sa minulý týždeň s Trumpom stretol v Spojených štátoch, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Nedá ani cent do ukrajinsko-ruskej vojny a vojna tak skončí... Je totiž jasné, že Ukrajina sama na svojich nohách stáť nedokáže," uviedol Orbán v nedeľu večer pre maďarskú štátnu televíziu.



"Ak Američania a ani Európania neposkytnú peniaze a zbrane, tak táto vojna skončí. A ak Američania nebudú dávať peniaze, Európania vojnu sami financovať nedokážu," tvrdil ďalej Orbán.



"Inou otázkou" podľa neho je, aký bude výsledok budúcich mierových rokovaní, ktoré budú nasledovať po uzavretí prímeria, a ako bude možné opäť vytvoriť stabilnú a bezpečnú Európu. Najskôr je však potrebné dosiahnuť mier a Trump má podľa Orbána k dispozícii nástroje, ako to urobiť.



Orbán dlhodobo odmieta posielanie zbraní Kyjevu a od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 udržiava blízke ekonomické vzťahy s Ruskom. Vlani v októbri sa v Číne stretol i s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, napriek snahám Európskej únie o izoláciu šéfa Kremľa.



Maďarský premiér sa s Trumpom stretol minulý piatok na Floride. Trumpov tím vo svojom vyhlásení o stretnutí Ukrajinu nespomenul. Uviedol však, že Orbán a Trump hovorili o záležitostiach, ktoré sa týkajú Maďarska i Spojených štátov - napríklad o bezpečnosti na hraniciach.



Európski lídri sa podľa Reuters dlhodobo obávajú toho, že návrat Trumpa do Bieleho domu by znamenal oslabenie americkej podpory pre Ukrajinu i Severoatlantickú alianciu.