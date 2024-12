Orbán: Trump nie je v situácii, aby rokoval o otázkach prímeria

Budapešť 10. decembra (TASR) - Prísne americké právne pravidlá bránia tomu, aby znovuzvolený prezident Donald Trump mohol v súčasnosti rokovať o prímerí na Ukrajine. Povedal to v utorok v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý sa deň predtým na Floride stretol s Trumpom. Vo videu zverejnenom na Facebooku vyjadril Orbán presvedčenie, že po nástupe staronového prezidenta USA do úradu 20. januára sa situácia zmení, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa slov Orbána zatiaľ mali s Trumpom iba stretnutie, na ktorom si navzájom zablahoželali. "Najmä ja jemu," dodal premiér s poznámkou, že oficiálne rokovania sa začnú, až keď Trump opäť prevezme úrad hlavy štátu.



"Ak si dnes dvaja ľudia, či už v Európe alebo v Amerike sadnú, aby sa spolu porozprávali, len ťažko sa môžu vyhnúť rozhovorom o mieri a vojne," podčiarkol.



Orbán sa v pondelok stretol s Trumpom a miliardárom Elonom Muskom v sídle novozvoleného amerického prezidenta v Mar-a-Lago na Floride.



Obaja lídri sa stretli aj v júli a rokovali o "možnostiach mieru", pričom Orbán presadzoval prímerie na Ukrajine, uviedol hovorca maďarského premiéra Bertalan Havasi.



Orbán je dlhoročným Trumpovým stúpencom. V Európskej únii je čoraz viac izolovaný pre svoje väzby na Rusko a nesúhlas s vojenskou pomocou Ukrajine. Napísala to pri tejto príležitosti agentúra Reuters, podľa ktorej Orbán Trumpa vyzdvihuje ako "muža mieru", ktorý by rýchlo ukončil vojnu na Ukrajine, a očakáva, že jeho úzke osobné väzby s novozvoleným prezidentom zvýšia jeho postavenie v politicky roztrieštenej Európe a posilnia podporu jeho krajne pravicových spojencov v čase, keď doma čelí vážnym prekážkam.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)