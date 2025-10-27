< sekcia Zahraničie
Orbán: Trump sankciami na Rusko urobil chybu, vyhovorím mu ich
Spojené štáty očakávajú, že krajiny, ktoré nakupujú ruskú ropu a plyn - vrátane Maďarska, Slovenska či Turecka - vypracujú a implementujú plán pre postupné odstrihnutie sa od ruských energií.
Autor TASR
Rím/Budapešť 27. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump uvalením sankcií na ruské ropné spoločnosti urobil chybu. Vyhlásil to v pondelok v Ríme pre tamojší denník La Repubblica predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s tým, že Trumpa presvedčí, aby sankcie zrušil. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Maďarský premiér sa dopoludnia stretol na súkromnej audiencii s pápežom Levom XIV. a v priebehu dňa má ešte na programe schôdzku s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, s ktorou bude rokovať o ekonomických záležitostiach, píše index.hu.
„Čoskoro budem vo Washingtone, aby som to osobne prediskutoval s prezidentom Trumpom. Naším cieľom je vybudovať udržateľný systém pre maďarskú ekonomiku. Maďarsko je veľmi závislé od ruskej ropy a plynu. Bez nich by ceny energií prudko vzrástli a mohol by nastať aj problém s dodávkami energií,“ povedal Orbán pre taliansky denník.
Spojené štáty očakávajú, že krajiny, ktoré nakupujú ruskú ropu a plyn - vrátane Maďarska, Slovenska či Turecka - vypracujú a implementujú plán pre postupné odstrihnutie sa od ruských energií. Povedal to veľvyslanec Spojených štátov pri NATO Matt Whitaker v rozhovore pre americkú televíziu Fox News. Upozornil na to v pondelok upozornil server hvg.hu.
Server pripomína, že Spojené štáty minulú stredu uvalili sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti - Rosnefť a Lukoil. Minister financií USA Scott Bessent ich zdôvodnil tým, že Moskva nepreukazuje odhodlanie smerovať k mieru na Ukrajine.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
