Orbán: Turecko je mimoriadne dôležité v prekonávaní migračnej krízy

Budapešť 18. decembra (TASR) - Turecko je mimoriadne dôležitou krajinou pri prekonávaní migračnej krízy, ale aj v rusko-ukrajinskej vojne boli schopní dosiahnuť diplomatické výsledky iba Turci. Vyhlásil to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v Budapešti na spoločnej tlačovej konferencii s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server hirado.hu.



"V budúcnosti chceme medzi sebou spolupracovať tak úzko, ako dokážu spolupracovať dva národy a dve krajiny," podčiarkol Orbán.



Maďarský ministerský predseda upozornil, že v programe tureckého prezidenta pred voľbami bolo uvedené, že Turecko chce patriť medzi víťazov tohto storočia. "Maďarsko bolo najväčším porazeným 20. storočia, ale chce byť medzi najväčšími víťazmi v 21. storočí, podobne ako Turecko," dodal Orbán.



Maďarská vláda sa podľa jeho vyjadrenia bude v rámci predsedníctva v Rade Európskej únie v druhom polroku 2024 snažiť revidovať colnú dohodu medzi EÚ a Tureckom, liberalizovať vízový postup a spoločným úsilím obmedziť migráciu.



Erdogan, ktorý Orbána podľa servera mfor.hu nazval drahým priateľom, privítal prítomnosť Maďarska ako pozorovateľa v Rade turkických národov.



Turecký prezident prisľúbil, že na budúcoročnom investičnom fóre, ktoré bude organizované špeciálne pre maďarské firmy, preskúmajú ďalšie možnosti hospodárskej spolupráce a je možné, že niektoré firmy budú spoločne pôsobiť v tretej krajine. V súčasnosti pôsobí v Maďarsku 500 tureckých spoločností a v Turecku približne 100 maďarských spoločností.



Erdogan povedal, že na Ukrajine je potrebné diplomatické riešenie. Dodal, že Ankara pracuje na oživení medzinárodnej dohody o obilí. V Gaze by podľa neho malo byť okamžité prímerie a za rokovacím stolom by sa mala riešiť aj otázka Palestíny.



Na spoločnej tlačovej konferencii Orbána s Erdoganom, na ktorej nebolo možné klásť otázky, nezaznelo nič o ratifikácii vstupu Švédska do NATO, podotkol mfor.hu.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)