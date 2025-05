Orbán: Turkické krajiny pomáhajú energetickej bezpečnosti Maďarska

Budapešť 20. mája (TASR) - Bez turkických krajín by nebolo možné zaručiť energetickú bezpečnosť Maďarska. Podľa agentúry MTI to vyhlásil v utorok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po schôdzke s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na spoločnej tlačovej konferencii Orbán povedal, že maďarské rodiny by platili bez pomoci turkických krajín za energie dvakrát až trikrát vyššie ceny, ako platia teraz.



„Prvá zásielka zemného plynu z Azerbajdžanu dorazila vlani a prezident sľúbil, že dodávky budú pokračovať aj tento rok,“ podotkol ministerský predseda.



Azerbajdžanský prezident potvrdil, že vzájomný vzťah medzi oboma krajinami je priateľský a dodal, že Maďarsko je jednou z mála krajín, ktoré vedú nezávislú zahraničnú politiku. Podľa Alijeva Orbán vždy obhajoval národné záujmy svojej krajiny – „to si veľmi vážime a dokonca mu vzdávame hold,“ povedal.



V Budapešti sa v utorok začne neformálny dvojdňový summit Organizácie turkických štátov v multifunkčnom centre Várkert bazár.



Na pozvanie maďarského premiéra pricestuje okrem Alijeva turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev, kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev, kirgizský prezident Sadyr Žaparov a generálny tajomník Organizácie turkických štátov Kubanyčbek Omuraliev.



Cieľom neformálneho summitu je, aby Maďarsko posilnilo svoju úlohu sprostredkovateľa medzi Východom a Západom a aby zástupcovia členských štátov určili budúce strategické smerovanie organizácie. Rastúci význam Maďarska v organizácii sa prejavuje v tom, že summit po prvýkrát v histórii organizácie hostí pozorovateľský štát, píše sa vo vyhlásení komunikačného oddelenia maďarského ministerského predsedu.



Organizácia turkických štátov, predtým známa ako Rada pre spoluprácu turkicky hovoriacich štátov (Turkická rada), bola založená 3. októbra 2009. Členmi sú Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgizsko, Turecko a Uzbekistan. Maďarsko a Turkménsko v nej majú štatút pozorovateľa.