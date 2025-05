Orbán: Turkické krajiny v energetickej bezpečnosti Maďarska sú kľúčové

Budapešť 22. mája (TASR) - Úloha turkických krajín v dodávkach energie do Maďarska je kľúčová. Ak Maďarsko chce lacnú energiu, potrebuje priateľov, nie nepriateľov. Vyhlásil to v stredu na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po neformálnom summite Organizácie turkických štátov v Budapešti, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„Ukrajinci uzavreli potrubie z Ruska do Maďarska, čo by Maďarsko dostalo do neriešiteľnej, až tragickej situácie, keby sme v predchádzajúcich rokoch nerozvinuli hlbokú spoluprácu s turkickými štátmi,“ dodal Orbán.



„Možno si pamätáte, pán (turecký) prezident (Recep Tayyip) Erdogan, aké obrovské diskusie tu na Západe prebiehali o tom, či by sa mal postaviť plynovod TurkStream,“ poznamenal premiér a dodal, že Západ urobil všetko pre to, aby sa jeho výstavbe zabránilo.



„Keby tento plynovodný systém dnes neexistoval, Maďarsko by nemalo ani plyn, ani energiu,“ uzavrel Orbán.



Neformálny summit sa uskutočnil v utorok a v stredu v budapeštianskom multifunkčnom centre Várkert bazár.



Na pozvanie maďarského premiéra pricestoval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, azerbajdžanský prezident Ilham Alijev, uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev, kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev, kirgizský prezident Sadyr Žaparov i generálny tajomník Organizácie turkických štátov Kubanyčbek Omuraliev.



Cieľom neformálneho summitu bolo, aby Maďarsko posilnilo svoju úlohu sprostredkovateľa medzi Východom a Západom a aby zástupcovia členských štátov určili budúce strategické smerovanie organizácie. Rastúci význam Maďarska v organizácii sa prejavuje v tom, že prvýkrát v histórii Organizácie turkických štátov hostil summit pozorovateľský štát, uviedlo komunikačné oddelenie maďarského ministerského predsedu.



Organizácia turkických štátov, predtým známa ako Rada pre spoluprácu turkicky hovoriacich štátov (Turkická rada), bola založená 3. októbra 2009. Členmi Organizácie turkických štátov sú Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgizsko, Turecko a Uzbekistan. Maďarsko a Turkménsko v nej majú štatút pozorovateľa.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)