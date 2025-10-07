< sekcia Zahraničie
Orbán: Turkické štáty majú všetko, čo chýba Európskej únii
Tými sú spolupráca založená na vzájomnom rešpekte, hospodársky rast, energetická bezpečnosť, silní lídri a existuje plán do budúcnosti, spresnil Orbán.
Autor TASR,aktualizované
Gabala/Budapešť 7. októbra (TASR) - Turkické štáty majú všetko, čo chýba Európskej únii a nie je tam vojna ani ilegálna migrácia. Podľa servera 444.hu to povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v utorok na 12. summite Organizácie turkických štátov v azerbajdžanskom meste Gabala. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„My Maďari sme sem prišli zo stretnutia EÚ v Kodani na stretnutie Organizácie turkických štátov. Je to výnimočný zážitok. Čo je totiž u nás (v EÚ) zlé, tu také nie je. Nie je tu žiadna masová nelegálna migrácia, nie je tu žiadna vojna, nezúri tu žiadna gender ideológia namierená proti rodine, nie je tu žiadne zelené klimatické šialenstvo a nie je tu žiadne napomínanie,“ povedal Orbán na videozázname zo summitu zverejnenom na jeho účte na platforme YouTube.
V Organizácii turkických štátov podľa slov premiéra existuje niekoľko dobrých vecí, ktoré Únii chýbajú. Tými sú spolupráca založená na vzájomnom rešpekte, hospodársky rast, energetická bezpečnosť, silní lídri a existuje plán do budúcnosti, spresnil Orbán.
„Zatiaľ čo EÚ vedie colnú vojnu so Spojenými štátmi, odrezala sa od Ruska, bola vytlačená z Afriky a má problematický vzťah s Čínou, turkické štáty majú vyváženú a dobrú spoluprácu,“ podčiarkol predseda maďarskej vlády.
Organizácia turkických štátov, predtým známa ako Rada pre spoluprácu turkicky hovoriacich štátov (Turkická rada), bola založená 3. októbra 2009. Členmi sú Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgizsko, Turecko a Uzbekistan. Maďarsko a Turkménsko v nej majú štatút pozorovateľa.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
