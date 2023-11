Orbán: Členstvo Ukrajiny v EÚ nie je pre Maďarsko otázkou biznisu

Budapešť 10. novembra (TASR) - Odmietnutie členstva Ukrajiny v EÚ zo strany Maďarska a otázku začatia rokovaní o jej vstupe nevníma Budapešť ako nejaký biznis, túto záležitosť nemožno spájať so žiadnou finančnou otázkou. Uviedol to v piatok maďarský premiér Viktor Orbán v pravidelnom rozhovore pre rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Ukrajina je podľa Orbána veľmi ďaleko od členstva v EÚ.



"Začiatok rokovaní s Ukrajinou a celý tento okruh tém sa nedá spájať s kauzou peňazí, ktoré Brusel dlhuje Maďarsku," zdôraznil Orbán v súvislosti so zadržiavanými finančnými zdrojmi EÚ, ktoré sú určené pre Maďarsko a ktoré podľa jeho slov musia byť vyplatené.



Orbán opakovane zdôraznil, že rusko-ukrajinská vojna ničí Európu. "Preto sme nepodporili posielanie zbraní a nepodporujeme ani posielanie peňazí maďarských daňových poplatníkov na Ukrajinu," dodal s tým, že Budapešť poskytuje Ukrajine len humanitárnu pomoc.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)