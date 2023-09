Orbán tvrdí, že Európa sa militarizuje

Budapešť 25. septembra (TASR) - V nasledujúcich desaťročiach sa Európa opäť zmilitarizuje a Maďarsko sa tomu bude musieť prispôsobiť. Vyhlásil to v pondelok - na úvod jesennej schôdze maďarského Národného zhromaždenia - premiér Viktor Orbán. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán pripomenul, že jeho vláda si stanovila za cieľ vytvoriť efektívnejšiu armádu a vojenský priemysel svetovej úrovne.



V rámci týchto snáh sa podľa jeho slov začne nemecko-izraelsko-maďarskej spolupráci výroba bojových dronov. Pripomenul tiež nedávno ukončený týždeň inovácií NATO v Budapešti.



Orbán opakovane kritizoval Kyjev za to, že údajne porušuje práva maďarskej menšiny žijúcej v Zakarpatskej oblasti. Vyhlásil, že kým nebudú tieto práva Maďarom zaručené, Budapešť nepodporí na medzinárodnej scéne Ukrajinu v žiadnej otázke.



Poslanci maďarského parlamentu budú tento týždeň rokovať dva dni. V programe rokovania však zatiaľ nie je zaradená ratifikácia vstupu Švédska do NATO, ktorá sa odkladá už od vlaňajšieho júla.



Vstup Švédska do NATO neschválili už iba Turecko a Maďarsko. Touto otázkou sa zaoberali minulý týždeň v stredu a vo štvrtok poslanci parlamentných frakcií vládnych strán Fidesz-KDNP na výjazdovom zasadaní v Ostrihome. Premietli na ňom desaťminútový švédsky dokument s kritickým obsahom k demokracii v Maďarsku, na ktorý poukázali viacerí členovia maďarského kabinetu.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)