Orbán tvrdí, že migrácia a terorizmus idú ruka v ruke

Budapešť 10. novembra (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán vyjadril v piatok názor, že migranti sú čoraz agresívnejší a že migrácia a terorizmus idú ruka v ruke. Uviedol to v piatok v pravidelnom rozhovore pre rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán sa vo svojom tvrdení odvolával na októbrovú správu tajných služieb, ktorá skúmala súvislosti medzi migráciou a terorizmom. Podľa jeho slov za údajnou radikalizáciou migrantov stoja agenti a aktivisti teroristických organizácií, pričom migráciu vraj "formujú a organizujú vyškolení ľudia".



Podľa Orbánových vyjadrení migrantov nebude možné opäť vyhostiť, ak budú raz vpustení do Maďarska. Ďalšie generácie Maďarov by potom museli žiť v krajine, ktorá ktorá bude plná teroristických činov, zločinu a budú v nej "mini" getá v štýle Gazy, tvrdil Orbán, podľa ktorého sa však tomu ešte dá zabrániť.



"V budúcoročných júnových voľbách do Európskeho parlamentu pôjde o to, či sa podarí v Bruseli dosiahnuť zmenu, ktorá upustí od politického prístupu, ktorý nám vnucuje utečencov," vyhlásil Orbán, pričom opäť obvinil ľavicu z podpory migrácie.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)