Orbán: V Maďarsku nebude žiadna demonštrácia na podporu terorizmu

Budapešť 13. októbra (TASR) - V Maďarsku nebude žiadna demonštrácia na podporu terorizmu, napísal v piatok na Facebooku maďarský premiér Viktor Orbán. Predtým v pravidelnom rozhovore pre stanicu Kossuth Rádió v súvislosti so situáciou na Blízkom východe povedal, že po celej Európe sa konajú demonštrácie, na ktorých sú vyjadrované sympatie k teroristickým organizáciám.



Orbán zdôraznil, že v Maďarsku takéto zhromaždenie nepovolia, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



K aktuálnej situácii v Izraeli Orbán zdôraznil, že nejde o arabsko-izraelskú vojnu, ale o boj proti terorizmu. Dodal, že arabsko-izraelské vzťahy sa počas vlády bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa naopak veľmi zlepšili, čo by bolo potrebné aj napriek teroristickému útoku zachovať.



Orbán pripomenul, že Maďarsko v roku 2015 vybudovalo hraničné zábrany na zastavenie migrácie, čo je podľa neho dôležité, pretože medzi migrantov sa zamiešavajú aj teroristi.



"Maďarská vláda musí chrániť svojich židovských občanov," povedal ďalej Orbán. Tvrdil tiež, že EÚ "pozýva migrantov do Európy" a chce utečencov rozdeliť medzi členské štáty, čo označil za absurdné.



Na Facebooku bol vo štvrtok zverejnený status, ktorý vyzýva na účasť na propalestínsku demonštráciu, ktorá sa má konať v piatok popoludní pred budovou maďarského ministerstva zahraničných vecí v Budíne. Organizátori v angličtine napísali: "Gaza je symbolom našej palestínskej hrdosti a spravodlivosti, pripojte sa k nám a šírte náš hlas za slobodu".











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)