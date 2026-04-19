Orbán: Ukrajina je pripravená spustiť ropovod Družba už v pondelok
Ropa z Ruska neprúdi cez Družbu do rafinérií v Maďarsku a na Slovensku od 27. januára.
Budapešť 19. apríla (TASR) - Ukrajina naznačila pripravenosť obnoviť dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko už v pondelok, ak Budapešť prestane blokovať vyplatenie 90-miliardovej pôžičky Európskej únie pre Kyjev. V nedeľu to vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán, podľa ktorého mu túto informáciu sprostredkoval Brusel, píše TASR.
„Postoj Maďarska sa nezmenil: žiadna ropa = žiadne peniaze. Len čo sa obnovia dodávky ropy, už nebudeme brániť poskytnutiu pôžičky,“ napísal Orbán na sociálnej sieti X.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že ropovod bude opäť v prevádzke do konca apríla. „Pokiaľ ide o ropovod, ako sme sľúbili, do konca apríla bude opravený. Nie úplne, ale dostatočne na to, aby fungoval,“ dodal.
Ropa z Ruska neprúdi cez Družbu do rafinérií v Maďarsku a na Slovensku od 27. januára. Orbán aj slovenský premiér Robert Fico opakovane tvrdia, že ropovod nie je poškodený a Ukrajina odmieta obnoviť tranzit z politických dôvodov. Budapešť v tejto súvislosti blokuje vyplatenie už dohodnutej pôžičky EÚ aj prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku.
Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár aj Fico tento týždeň avizovali, že Slovensko je pripravené blokovať nový sankčný balík, kým sa neobnovia dodávky ropy cez Družbu. Spomínanú pôžičku Bratislava neblokuje.
Vo voľbách v Maďarsku 12. apríla presvedčivo zvíťazila opozičná strana Tisza. Podľa viacerých analytikov jej líder Péter Magyar, pravdepodobný budúci premiér, môže po nástupe do funkcie podporiť vyplatenie pôžičky výmenou za odblokovanie zmrazených fondov EÚ pre Maďarsko.
