Orbán: Ukrajinci vedú dezinformačnú kampaň

Budapešť 23. mája (TASR) - Ukrajinci vedú voči Maďarsku dezinformačnú kampaň s cieľom vynútiť podporu Budapešti na vstup Ukrajiny do Európskej únie, a maďarská vláda na to reaguje návrhom zákona o „transparentnosti“. Hovoril o tom v piatok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán povedal, že aktivita ukrajinskej tajnej služby v Maďarsku sa výrazne zintenzívnila a že už organizujú operatívne akcie. Podľa slov premiéra si Ukrajinci „vykonštruovali vymyslený príbeh“ o zatýkaní špiónov považovaných za maďarských, s čím Budapešť nemá nič spoločné.



„Keďže nás obvinili (Ukrajinci) v prípade maďarských špiónov, prijali sme protiopatrenia. Oni začali dezinformačnú kampaň, my sme pripravili zákon o transparentnosti, ktorý Ukrajincom neumožňuje prevádzkovať u nás proukrajinskú propagandistickú sieť, pretože takáto je teraz situácia,“ podčiarkol Orbán



Ministerský predseda v súvislosti s návrhom zákona o „transparentnosti“ dodal, že nikto, kto sa zaoberá politikou, by nemal prijímať zahraničné peniaze. Podľa neho má ukrajinská tajná služba „hlboké väzby“ s maďarskými opozičnými stranami, s ktorými „ešte treba niečo urobiť“. Podotkol, že cieľom celej ukrajinskej akcie je v Maďarsku dosiahnuť podporu vstupu krajiny do EÚ.



Maďarský Demokratický odborový zväz pedagógov (PDSZ) vo štvrtok inicioval spoločný protest odborov a občianskej spoločnosti proti vládnemu návrhu zákona o „transparentnosti“. Podľa odborárov nie je o transparentnosti, ale o zastrašovaní.



Návrh zákona o „transparentnosti“ porušuje zásady právneho štátu, vyhlásila v utorok Maďarská asociácia sudcov (MABIE). Podľa servera szeretlekmagyarorszag.hu tvrdí, že navrhovaný zákon nielenže podkopáva princípy právneho štátu, ale ohrozuje aj nezávislosť súdov.



Maďarský parlament v utorok prerokoval návrh zákona o transparentnosti vo verejnom živote. Predkladateľ János Halász z vládnej strany Fidesz v rozprave povedal, že volebná kampaň ľavice v roku 2022 bola financovaná zo zahraničia a aj dnes viacero organizácií v Maďarsku svojou činnosťou napĺňa zahraničné záujmy, napríklad šíri ukrajinskú propagandu. Opozícia návrh ostro kritizovala.



Proti návrhu demonštrovalo v uplynulých dňoch v Budapešti niekoľko stoviek Maďarov, väčšinu zhromaždení organizovalo opozičné hnutie Momentum. V nedeľu sa pred budovou parlamentu zišlo niekoľko tisíc protestujúcich, túto demonštráciu zorganizovala občianska sféra.