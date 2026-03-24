Utorok 24. marec 2026
Orbán: Ukrajinskí agenti sú už v našej špajze, v strane TISZA

Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Budapešť 24. marca (TASR) - Ukrajinskí agenti sú už v našej špajze, pohybujú sa v opozičnej mimoparlamentnej strane TISZA. V príspevku na sociálnej sieti Facebook to v utorok napísal maďarský premiér Viktor Orbán, píše TASR podľa správy agentúry MTI.

„Pozor, Maďari! Ukrajinskí agenti sú už v našej špajze. Voľne sa pohybujú v strane TISZA a rozvíjajú svoju online mobilizačnú sieť. Odpočúvajú nášho ministra zahraničných vecí. Robia všetko pre to, aby v Maďarsku vznikla ukrajinofilná vláda. Chcú nás vtiahnuť do svojej vojny a odniesť si peniaze Maďarov. Nedovoľme to!“ napísal Orbán na Facebooku.

Maďarský premiér zároveň pozval svojich priaznivcov na večerné predvolebné zhromaždenie v meste Nagykanizsa (Veľká Kaniža) južne od Balatonu.
