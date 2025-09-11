< sekcia Zahraničie
Orbán: Útoky na Fica, Babiša i Kirka sú výsledkom ľavicovej nenávisti
Tridsaťjedenročný Kirk podľahol svojim zraneniam po tom, čo ho v stredu počas prejavu na podujatí na univerzite v štáte Utah útočník postrelil do krku.
Autor TASR
Budapešť 11. septembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok reagoval na zastrelenie amerického konzervatívneho mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka. Na platforme X z jeho stredajšej smrti obvinil liberálnu ľavicu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Včera sme stratili skutočného obrancu viery a slobody. Vyjadrujeme najhlbšiu sústrasť Kirkovej rodine a americkému ľudu. Smrť Charlieho Kirka je výsledkom medzinárodnej nenávistnej kampane vedenej progresívno-liberálnou ľavicou. To viedlo k útokom aj na (slovenského premiéra) Roberta Fica, (českého expremiéra) Andreja Babiša a teraz Charlieho Kirka. Musíme zastaviť nenávisť! Musíme zastaviť ľavicu, ktorá šíri nenávisť!“ napísal Orbán.
Tridsaťjedenročný Kirk, vplyvný spojenec a podporovateľ úradujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa, podľahol svojim zraneniam po tom, čo ho v stredu počas prejavu na podujatí na univerzite v štáte Utah útočník postrelil do krku. Strelec je v súčasnosti na úteku.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
