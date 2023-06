Orbán vyzval EÚ k uplatneniu dohody o partnerstve s Turkménskom

Budapešť/Ašchabad 9. júna (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok v rámci oficiálnej návštevy v Ašchabade vyzval Európsku úniu k uplatneniu dohody o partnerstve s Turkménskom. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Naliehame na inštitúcie EÚ, aby urobili kroky k nadobudnutiu platnosti dohody o partnerstve a spolupráci podpísanej pred 25 rokmi s Turkménskom. V takejto zložitej situácii, keď sa Európa oddeľuje od ruských energetických zdrojov, je potrebná takáto dohoda o partnerstve. Je to pre Európu dôležitý ekonomický záujem," zdôraznil v tlačovom vyhlásení Orbán.



Podľa jeho slov Európa potrebuje energiu zo Strednej Ázie, čo si vyžaduje nové zdroje, nové trasy a novú infraštruktúru. "Turkménsko môže byť v tomto pre Európu a Maďarsko veľkým partnerom," podčiarkol. Dodal, že by tým táto stredoázijská krajina výrazne prispela k diverzifikácii dodávok energie pre EÚ.



Orbán pripomenul, že Turkmenistan je podobne ako Maďarsko naklonený mieru a snaží sa konflikt na Ukrajine čo najskôr vyriešiť. Maďarsko má podľa neho výrazný podiel na dodávkach liekov do Turkménska. Okrem energetickej spolupráce sa ponúka možnosť spolupráce aj vo vodnom hospodárstve a ďalších oblastiach.



Maďarsko plánuje v Turkménsku podporiť výučbu maďarského jazyka, uzavrel premiér Orbán.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)