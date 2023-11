Orbán v Baku: Konkurencieschopnosť Európy sa zhoršuje

Budapešť/Baku 24. novembra (TASR) - V Európe zúri vojna, konkurencieschopnosť tohto kontinentu sa zhoršuje, čoraz viac európskych krajín má paralelné spoločnosti a neustále sa zvyšuje hrozba terorizmu. Vyhlásil to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok na konferencii Špeciálneho programu OSN pre ekonomiky strednej Ázie (SPECA) v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán kritizoval absenciu európskej stratégie rozvoja a podčiarkol, že bez prepojenia Strednej Ázie a Európy nemožno vytvoriť novú úspešnú európsku hospodársku stratégiu.



Úloha Strednej Ázie sa podľa jeho vyjadrenia z európskeho hľadiska výrazne posilnila a na to, aby v nasledujúcom období existovali prepojenia a civilizovaná spolupráca Východu so Západom, sú potrební sprostredkovatelia.



"Z Európy vnímame Strednú Áziu ako oblasť, ktorá spája európske a východné dopravné, obchodné a digitálne trasy," povedal Orbán s poznámkou že existencia bezpečnej, predvídateľnej a modernej dopravnej cesty medzi Európou a Áziou je aj pre Maďarsko základným hospodárskym záujmom.



Špeciálny program OSN pre stredoázijské ekonomiky spustili v roku 1998 s cieľom posilniť spoluprácu krajín Strednej Ázie a jej integráciu do svetového hospodárstva.