Orbán v Berlíne: Sankcie EÚ voči Rusku by bolo treba prehodnotiť

Budapešť/Berlín 11. októbra (TASR) - Sankcie Európskej únie voči Rusku netreba odvolať, ale bolo by ich potrebné prehodnotiť – záujmom Európy totiž nie je vymeniť ruskú závislosť na energiách za americkú, myslí si predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Povedal to na panelovej diskusii, ktorú v utorok v nemeckej metropole zorganizovali noviny Berliner Zeitung a konzervatívny časopis Cicero. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa internetového vydania denníka Népszava Orbána v pondelok prijal nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz prvýkrát po tom, čo v decembri 2021 obsadil kreslo spolkového kancelára. Maďarský ministerský predseda na panelovej diskusii v utorok priznal, že má ťažké rokovania s Európskou komisiou, a preto musí formulovať veľmi obozretne.



"To, čo Európska komisia robí vo veci sankcií, je katastrofálne," povedal Orbán a dodal, že nemá problém so samotnými sankciami voči Rusku, ale so spôsobom ich implementácie, pretože úplne ignorujú európske záujmy a ničia európsku ekonomiku.



"Potrebujeme nezávislosť, nie zraniteľnosť, ale teraz meníme ruskú závislosť za americkú, čo je možno politicky pohodlnejšie, pretože Američania sú na rozdiel od Rusov demokrati. Tým sa však situácia nezlepšuje," vyhlásil maďarský premiér.



Orbán poprel tvrdenia, že by bol "trójskym koňom" ruského prezidenta Vladimira Putina. "Stále tvrdím, že presadzujem záujmy Maďarov, a hotovo," zdôraznil.



Ministerský predseda ostro kritizoval amerického prezidenta Joea Bidena za to, že zašiel priďaleko, keď v súvislosti s Putinom použil výrazy "masový vrah" a "vojnový zločinec, ktorý musí padnúť". Vojnu na Ukrajine dokážu podľa Orbánových slov ukončiť iba Američania, pričom však podčiarkol, že "nádejou pre mier je Donald Trump".



Maďarský premiér vyjadril ľútosť nad aktuálnymi ťažkosťami spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky (V4) – Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. "Je jasné, že ak sa v rámci V4 dostane do popredia geopolitika, spolupráca je vždy ťažká. Ak nie je v popredí geopolitika, ale národné záujmy, je oveľa jednoduchšie sa postaviť za spoločné záujmy v Bruseli," konštatoval Orbán, podľa ktorého je dôležité, že krajiny V4 presadzujú Európu založenú na konzervatívnych hodnotách.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)