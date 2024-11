Orbán: Po voľbách v USA potrebuje Európa novú stratégiu k Ukrajine

Budapešť/Biškek 6. novembra (TASR) - Vo vzťahu k Ukrajine bude potrebná nová európska stratégia po tom, čo v Spojených štátoch zvíťazili vo voľbách republikáni. Podľa agentúry MTI to uviedol v stredu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v kirgizskom Biškeku na stretnutí Rady hláv štátov Organizácie turkických štátov (OTS), informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"V Amerike sa zrodilo víťazstvo republikánov, čo pre nás európskych lídrov otvára otázku, či samotná Európa bude schopná udržať vojenskú a finančnú podporu pre Ukrajinu. Sú o tom vážne pochybnosti, takže bude potrebná nová európska stratégia," povedal v prejave Orbán s tým, že prvé kroky v tejto súvislosti by mohli byť prijaté vo štvrtok v Budapešti na summite európskych lídrov.



Premiér pripomenul, že v Budapešti očakávajú 47 hláv štátov a vlád. Za najťažšiu otázku, ktorú treba riešiť, je osud pôžičky vo výške 50 miliárd eur pre Ukrajinu. Predtým o nej rozhodla skupina G7, pričom pôžičku majú spoločne financovať Európska únia a Spojené štáty.



V súvislosti so súčasnou situáciou v Európe maďarský ministerský predseda uviedol, že v Európskej únii dnes prevládajú diskusie o takmer tisíc dní trvajúcej vojne na Ukrajine a o stále sa prehlbujúcej európskej konkurencieschopnosti.



"Pokiaľ ide o európsku diskusiu o vojne, v EÚ je stále masívna, provojnová väčšina, aj keď podľa všetkých vojenských expertov už bola európska stratégia na bojisku porazená," zdôraznil Orbán.



Maďarsko v júli prevzalo predsedníctvo v Rade EÚ, pripomenul maďarský ministerský predseda s poznámkou, že on osobne následne začal mierovú misiu. "Som vďačný prezidentovi (Recepovi Tayyipovi) Erdoganovi za jeho pomoc pri mojej práci", povedal Orbán, podľa ktorého boli touto misiou dosiahnuté výsledky, na základe ktorých sa v Európe začalo diskutovať o tom, ako by sa vojnová stratégia dala pretransformovať na mierovú.



Orbán v júli navštívil Ukrajinu, Rusko, Čínu a Spojené štáty, pričom tieto zahraničné cesty označil za "mierovú misiu". Lídri EÚ v reakcii uviedli, že maďarský premiér počas nich nehovoril v mene 27-členného bloku.





