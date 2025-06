Orbán k pochodu Pride: Ochrana dieťaťa je nad právom na všetky slobody

Budapešť/Brusel 26. júna (TASR) - Maďarsko je civilizovaná krajina, v ktorej sa každý môže zhromažďovať a každý môže vyjadriť svoj názor. Ak však dôjde ku konfliktu ústavných práv, tak v zmysle ústavy platí, že právo na ochranu dieťaťa je postavené nad právo na všetky slobody. Povedal to v súvislosti so sobotňajším pochodom Budapest Pride predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok v Bruseli. S odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„Ak niekto urobí niečo také, existuje jasný právny systém, ktorý musí byť presadzovaný. Navzájom si ale neubližujeme, aj keď sa navzájom nezhodneme, toto nie je súčasťou maďarskej politickej kultúry. Toto je krajina, kde nikdy nebola občianska vojna, možno trochu v roku 1956,“ reagoval premiér na novinársku otázku týkajúcu sa možného postupu maďarských orgánov voči účastníkom pochodu.



Na otázku, čo by povedal, keby sa niektoré z jeho piatich detí chcelo zúčastniť na pochode Pride, Orbán povedal, že všetky sú plnoleté.



Orbán v súvislosti s pochodom predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej odkázal, aby Brusel nezasahoval do trestnoprávnych záležitostí členskej krajiny. Premiér na platforme X tak reagoval na jej výzvu adresovanú maďarským úradom, aby zrušili zákaz pochodu Budapest Pride.



„Vážená pani predsedníčka! Dôrazne žiadam Európsku komisiu, aby sa zdržala zasahovania do trestnoprávnych záležitostí členských štátov, v ktorých nemá žiadnu úlohu a ani kompetenciu. Zároveň vyzývam Komisiu, aby zamerala svoje úsilie na naliehavé výzvy, ktorým čelí Európska únia, a to oblastiach, v ktorých má jasnú kompetenciu a zodpovednosť a v ktorých v posledných rokoch urobila vážne chyby, napríklad pri riešení energetickej krízy a poklesu európskej konkurencieschopnosti,“ napísal Orbán.



Von der Leyenová na platforme X v stredu tiež uviedla, že účastníci ani organizátori pochodu Pride by sa nemali báť trestných ani administratívnych sankcií. Komunite LGBTQ+ odkázala, že vždy bude jej spojenkyňou, informuje spravodajca TASR v Budapešti.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)