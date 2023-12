Orbán v Bruseli:V súvislosti s Ukrajinou ešte nepadol prijateľný návrh

Budapešť/Brusel 14. decembra (TASR) - Predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána pred začatím dvojdňového summitu Európskej únie v Bruseli vo štvrtok presviedčal nemecký kancelár Olaf Scholz a francúzsky prezident Emmanuel Macron, aby prestal blokovať rozhodnutia EÚ, ktoré napomáhajú integrácii Ukrajiny. Podľa Orbána existujúce návrhy sú pre Maďarsko nevyhovujúce, napísal to server hvg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Európski lídri podľa Orbána teraz nie sú v pozícii, aby sa v otázke začatia prístupových rokovaní s Ukrajinou rozhodli.



"Zatiaľ nie je na stole návrh, ktorý by vyhovoval maďarskému postoju," vyhlásil Orbán pri príchode na summit EÚ v Bruseli. "Európska rada nie je v pozícii rozhodnúť, vráťme sa (k tomu) neskôr," povedal maďarský premiér v súvislosti s tým, či by EÚ mala začať prístupové rokovania s Ukrajinou.



Viacerí lídri EÚ pred summitom vyhlásili, že pozícia Maďarska je neudržateľná. Orbán bol preto ostro kritizovaný za to, že blokuje začiatok prístupových rokovaní aj pokračovanie ekonomickej podpory Ukrajine, píše server.



Vážnosť situácie sa prejavila aj počas pracovných raňajok, na ktorých sa zúčastnili Viktor Orbán, predseda Európskej rady Charles Michel, francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Olaf Scholz. Podľa informácií servera mal Scholz aj samostatné stretnutie s Orbánom, ale maďarský premiér je neoblomný.



"Maďari majú vo svojich génoch odolnosť voči tlaku," povedal Orbán a dodal, že v krátkodobom horizonte sú v rozpočte vyčlenené peniaze na podporu Ukrajiny, ale väčší objem financií musí byť realizovaný mimo rozpočtu EÚ. Zablokovanie ukrajinského rozširovania odôvodnil tým, že aj v hodnotení Európskej komisie sa uvádza, že neboli splnené štyri zo siedmich podmienok potrebných na začatie rokovaní, uzatvára hvg.hu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)