Orbán: V Európe si po studenej vojne posilnili pozície Spojené štáty

Budapešť/Zürich 22. novembra (TASR) - Kým po rozpade východného bloku v rokoch 1989-90 sa Sovietsky zväz stiahol z európskych štátov, ktoré okupoval, Spojené štáty si svoje európske pozície udržali, dokonca posilnili. Vyhlásil to v stredu v Zürichu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje s odvolaním sa na server tekex.hu spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarského ministerského predsedu pozval švajčiarsky pravicový populistický týždenník Die Weltwoche pri príležitosti 90. výročia svojho založenia.



"Dnes sa zdá, že osud Európy je pripútaný k Spojeným štátom. Ak oni stratia pôdu pod nohami, stratíme ju aj my. Nemôžeme spolu diskutovať o dôležitých politických otázkach, pretože nikto neakceptuje naše hodnoty," povedal Orbán.



K vojne na Ukrajine premiér podotkol, že v prípade zmeny politického smerovania by Washington mohol nechať Kyjev napospas osudu a ťarcha obnovy Ukrajiny by zostala na Európe.



Orbán vyjadril presvedčenie, že je potrebné vrátiť sa k európskej myšlienke a posilniť strategickú suverenitu kontinentu. Európsku úniu síce považuje za problematickú, avšak členstvo v EÚ je pre Maďarsko podľa jeho slov životne dôležité. "Rovnako je to aj s členstvom v NATO, hoci Maďari veľmi závidia Švajčiarom neutralitu," dodal.



Na podujatí sa zúčastnili aj bývalý český prezident Václav Klaus a viacerí švajčiarski konzervatívni politici.