Orbán v Granade: Maďarsko určite nepodporí úpravu rozpočtu EÚ

Granada/Budapešť 6. októbra (TASR) - Maďarsko v žiadnom prípade nepodporí návrh nepremyslenej úpravy rozpočtu Európskej únie. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán to vyhlásil v piatok na Facebooku v úvode mimoriadneho summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v španielskej Granade. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Premiér vo videozázname na svojom účte povedal, že od schválenia sedemročného rozpočtu uplynuli tri roky a Brusel už chce zaviazať členské štáty, aby platili viac peňazí, pretože "chce dať viac peňazí Ukrajincom na vojnu a viac peňazí migrantom".



Podľa jeho slov namiesto prímeria chce Brusel dodávky zbraní a namiesto mieru by finančne podporoval zdĺhavé zabíjanie. "Vnucujú nám migračnú zázračná zbraň, ktorou je migračný pakt, ten však už tiež zlyhal," dodal Orbán.



Maďarský ministerský predseda si myslí, že Bruselu sa situácia vymkla spod kontroly. "O pár mesiacov sú v Európe voľby a byrokrati sa už namiesto svojej práce venujú tomu, čo s nimi bude, čo bude s ich prácou a kariérou. V takejto situácii Maďarsko nepodporí žiadnu unáhlenú a neuváženú zmenu rozpočtu," podčiarkol. Podľa Orbána je načase, aby sa "bruselskí byrokrati spamätali".



Maďarský premiér vo štvrtok bilaterálne rokoval s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. Hovorili o témach summitu EPC, pričom zopakoval postoj svojej vlády k eurofondom smerujúcim do Maďarska. Pripomenul aj zhoršujúcu sa migračnú situáciu, pokles ekonomiky a konkurencieschopnosti Európy, ale vyjadril sa aj k rozpočtu EÚ.



Španielsko predsedá Rade EÚ a pozvalo na tretí summit EPC lídrov 47 štátov a inštitúcií EÚ. Vznik EPC inicioval v roku 2022 francúzsky prezident Emmanuel Macron.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)