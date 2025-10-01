< sekcia Zahraničie
Orbán: V Kodani na summite bude „boj v klietke“,Európa smeruje k vojne
Témami diskusie majú byť spoločná obrana Európy a podpora Ukrajiny.
Autor TASR
Budapešť 1. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán pred cestou do Kodane na neformálne stretnutie hláv štátov a vlád 27 členských štátov Európskej únie zverejnil v stredu príspevok na Facebooku. Uviedol v ňom, že to bude nebezpečný summit. Témami diskusie majú byť spoločná obrana Európy a podpora Ukrajiny, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Musíme byť múdri,“ podčiarkol premiér, podľa ktorého stretnutie bude akýmsi „bojom v klietke“.
Orbán pripomenul, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že Európa je vo vojne, a podľa poľského premiéra Donalda Tuska „musíme si uvedomiť, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou je naša vojna“. Spomenul tiež švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona, ktorý v pondelok vyzval na zvýšenie tlaku na Maďarsko, aby sa pokročilo v otázke prijímania Ukrajiny do EÚ. Podľa maďarského premiéra sú to zlovestné signály, ktoré svedčia o tom, že Európa sa blíži k vojne.
„Maďarskou realitou je, že vojna na susednej Ukrajine nie je našou vojnou. V otázke členstva Ukrajiny v Únii nevládne jednota, tá bez nás ani nemôže byť. Peniaze Maďarov nepošlú na Ukrajinu. Kým Maďarsko má národnú vládu, zatiaľ sa tak určite nestane,“ dodal predseda maďarskej vlády.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
