Orbán v Madride na stretnutí Patriotov pre Európu: My sme budúcnosť

Madrid 8. februára (TASR) – Maďarský premiér Viktor Orbán a francúzska krajne pravicová politička Marine Le Penová boli v sobotu v Madride hlavnými rečníkmi summitu organizovaného španielskou krajne pravicovou stranou Vox. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Včera sme boli odpadlíkmi. Dnes sme mainstreamom… My sme budúcnosť," vyhlásil Orbán počas summitu. Na pódiu sa stretol s ďalšími krajne pravicovými politikmi, napríklad s Geertom Wildersom z Holandska, talianskym vicepremiérom Matteom Salvinim či bývalým českým premiérom Andrejom Babišom, píše AFP.



Orbán i Le Penová ocenili "tornádo", ktoré rozpútal americký prezident Donald Trump a označili ho za cestu, ktorou by sa mala vydať EÚ. Účastníci summitu v spoločnom vyhlásení Úniu označili za rozpoltenú "klimatickým fanatizmom, nelegálnou migráciou a prehnanou reguláciou".



"Sme svedkami skutočného globálneho bodu zlomu. Hurikán Trump valcuje Spojené štáty. Európska únia pôsobí obzvlášť šokovane," vyhlásila Le Penová.



"Prezident Trump je pre nás ako brat v zbrani," uviedol Wilders a vyzval na "reconquistu" Európy. Týmto pojmom sa označuje séria vojen, ktoré od ôsmeho do 15. storočia viedli španielski katolícki panovníci na Pyrenejskom polostrove proti moslimským kráľovstvám.



Účastníci summitu si za slogan zvolili "Make Europe Great Again", ktoré odkazuje na Trumpov slogan "Make America Great Again".



Patriotov pre Európu založili koncom júna 2024 maďarský premiér Viktor Orbán (Fidesz), bývalý český premiér Andrej Babiš (ANO) a bývalý rakúsky minister vnútra Herbert Kickl (FPÖ). Politická skupina zahŕňa takmer všetkých bývalých členov frakcie Identita a demokracia, ktorá v EP existovala medzi rokmi 2019 a 2024 a bývalých členov Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). V europarlamente má teraz 86 poslancov z 12 členských krajín.