Orbán v Maroku hodnotil európsku situáciu

Budapešť/Marrákeš 11. apríla (TASR) - Európska zelená transformácia, ekonomický rast, migrácia a vojna na Ukrajine boli hlavnými témami prejavu predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána na piatkovom rokovaní vedenia Internacionály demokratického stredu (IDC/CDI) v marockom Marrákeši. Pre agentúru MTI to uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán, ktorý je jedným z podpredsedov organizácie združujúcej lídrov kresťanskodemokratických strán z celého sveta, povedal, že bruselské rozhodnutia dostali európskych poľnohospodárov a výrobcov automobilov do ťažkej situácie. Upozornil, že európska konkurencieschopnosť sa zhoršuje, keďže Spojené štáty aj Čína dosahujú oveľa vyšší ekonomický rast ako EÚ.



V otázke prisťahovalectva maďarský ministerský predseda kritizoval migračný pakt schválený v týchto dňoch Európskym parlamentom. Týmto paktom podľa jeho slov teraz Brusel – napriek predchádzajúcim rozhodnutiam vyžadujúcim konsenzus – vnucuje krajinám, ktoré sú proti prisťahovalectvu, svoju politiku ústretovú voči migrantom. Maďarsko a Poľsko už oznámili, že tento "škodlivý a nebezpečný pakt" neuplatnia, dodal Orbán.



V súvislosťou s vojnou na Ukrajine Orbán poznamenal, že v EÚ stojí 26 členských krajín podporujúcich pokračovanie vojny proti Maďarsku, ktoré presadzuje mier. "Stále sme za prímerie a mierové rokovania," povedal.



Maďarský premiér ďalej hovoril aj o zmene politiky NATO. "Aliancia sa zatiaľ do vojny na Ukrajine nezapojila, minulý týždeň sa však začala pripravovať na koordináciu dodávok zbraní a finančnej podpory. Maďarsko sa na tomto plánovacom procese nezúčastní," podčiarkol Orbán.