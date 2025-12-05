Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Orbán: V najbližších dňoch sa rozhodne, či sa vojna rozšíri do Európy

Na snímke Viktor Orbán. Foto: TASR/AP

Podľa jeho slov ak zvíťazí vôľa Európanov, ktorí chcú, aby vojna pokračovala a aby sa mier dosiahol na fronte, potom sa vojna môže stále viac rozširovať a hrozba vojny bude narastať.

Autor TASR
Budapešť 5. decembra (TASR) - Najbližšie dni rozhodnú o tom, či sa rusko-ukrajinská vojna priblíži, či sa rozšíri smerom k Európe, alebo či bude ukončená. Povedal to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió.

„Nachádzame sa v napínavom momente. Prebiehajú rokovania medzi USA a Ruskom a ak budú úspešné, plamene vojny určite uhasia a aj ľudia v Maďarsku si budú môcť vydýchnuť,“ dodal Orbán.

Podľa jeho slov ak zvíťazí vôľa Európanov, ktorí chcú, aby vojna pokračovala a aby sa mier dosiahol na fronte, potom sa vojna môže stále viac rozširovať a hrozba vojny bude narastať. Ak Európania uspejú, úlohou Maďarska bude naďalej zostať bokom, pretože Budapešť nechce posielať peniaze Ukrajine a nechce sa ani zapájať do vojny, zdôraznil maďarský premiér.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
