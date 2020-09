Orbán: V najhoršom prípade sa v Maďarsku môže nakaziť až 200.000 ľudí

Budapešť 21. septembra (TASR) - Maďarskí odborníci tvrdia, že v najhoršom prípade môže byť v Maďarsku naraz nakazených až 200.000 ľudí. V takomto prípade by bolo potrebných 16.000 nemocničných lôžok a 800 pľúcnych ventilátorov, povedal v pondelok v parlamente predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.



Orbán uviedol, že jeho kabinet ráta s dvojnásobným počtom infikovaných, pričom ani to by nemal byť problém, pretože v súčasnosti je v krajine k dispozícii až 66.000 nemocničných lôžok. Nikto teda podľa jeho slov nezostane bez zdravotnej starostlivosti, informoval spravodajský server Index.hu.



Za posledný deň pribudlo v Maďarsku 876 potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, čo je o 194 menej než rekordných 1070 zaznamenaných v nedeľu. Počet obetí súvisiacich s uvedeným ochorením stúpol za uplynulých 24 hodín o troch na 686.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)