Orbán: V nemocniciach treba lekárov a sestry presúvať podľa potreby

Budapešť 26. februára (TASR) - Vzhľadom na vážnu situáciu, ktorej Maďarsko čelí v nadchádzajúcich dvoch týždňoch, treba opäť v nemocniciach presúvať podľa potreby zdravotný personál, tak ako tomu bolo aj vlani na jeseň. Povedal to v piatok premiér Viktor Orbán v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió.



Predseda vlády zdôraznil, že do Veľkej noci by mali byť zaočkovaní aspoň prvou dávkou vakcíny všetci tí, ktorí sa na očkovanie vopred zaregistrovali. Zaočkovaných je už 521.283 osôb, 240.622 z nich už aj druhou dávkou.



Na Orbánov podnet začal operačný štáb prehodnocovať pravidlá hraničných kontrol a cestovania, najmä do mimoeurópskych krajín.



Počet nakazených osôb novým druhom koronavírusu stúpol v Maďarsku na piatok o 4668. "Naposledy nám pribúdal denne takýto vysoký počet infikovaných v decembri a tento rok máme zatiaľ dnes najvyšší prírastok," komentoval situáciu ministerský predseda.



V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo za uplynulých 24 hodín 123 pacientov. Celkový počet nakazených v rámci koronavírusovej pandémie dosiahol v Maďarsku 419.182, pričom evidujú 14.795 obetí ochorenia. Hospitalizovaných je 5027 covidových pacientov, z nich 451 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.





