Orbán v noci preveril situáciu s utečencami na hraniciach s Rumunskom

Budapešť 17. marca (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán v noci na štvrtok preveroval situáciu okolo utečencov z Ukrajiny na maďarsko-rumunskom hraničnom priechode Csengersima-Nadlak. Vo videu zverejnenom na Instagrame povedal, že denne tadiaľ prichádzajú autami na maďarské územie tisíce ľudí z Ukrajiny, informoval spravodajca TASR.



"Všetko prebieha plynule, policajti tvrdo pracujú. O rodiny s deťmi sa starajú dobrovoľníci a pracovníci Červeného kríža. Väčšiu vlnu utečencov očakávame na budúci týždeň, preto treba posilniť hranice. Viacerí budú pracovať aj v Csengersime," povedal premiér.



Orbán v stredu večer pricestoval do debrecínskych kasární. V okolí hraníc s Ukrajinou bude tri dni dohliadať na ich ochranu a na pomoc utečencom.



Premiér oznámil, že do Maďarska do stredajšieho rána prišlo 429.000 utečencov z Ukrajiny, pričom hrozí, že na budúci týždeň ich príde ešte väčšie množstvo, pretože sa vojna na Ukrajine rozširuje. V spolupráci s armádou, políciou a civilnou ochranou bude Orbán organizovať všetky činnosti tak, aby Maďarsko bolo schopné poskytnúť utečencom potrebnú pomoc.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)