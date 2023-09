Orbán v októbri odcestuje do Číny na pozvanie Si Ťchin-pinga

Budapešť 11. septembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v októbri odcestuje do Číny na pozvanie čínskeho prezidenta Si Ťchin-pinga. V pondelok to pre server privatbankar.hu potvrdil Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Cestu maďarského premiéra do Číny spomenul ako prvý predseda maďarsko-čínskej sekcie Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory Tamás Nádasi na budapeštianskej tlačovej konferencii organizovanej pri príležitosti 134. kantonského veľtrhu, ktorý je jedným z najväčších na svete. Tento veľtrh sa bude konať v októbri a novembri tohto roka.



"Kvôli Covidu sme nemohli organizovať obchodné delegácie, ale už sme začali opäť plánovať účasť na čínskych konferenciách, výstavách a obchodných stretnutiach. Vývoj maďarsko-čínskych vzťahov aj napriek vojne pokračuje. Vidíme, že geopolitická mapa sveta sa preskupuje, vzniká nový svetový poriadok so silnou čínskou pozíciou," uviedol Nádasi.



Orbána, ktorý Čínu navštívil v roku 2018, pozval čínsky prezident do Pekingu. Premiér sa počas svojho októbrového programu zúčastní na konferencii Belt and Road Initiative (BRI).