Orbán: V otázke mierového plánu USA rozhodnú nadchádzajúce týždne
Prezident USA Donald Trump údajne už schválil nový americký mierový plán, ktorý by ukončil vojnu na Ukrajine.
Autor TASR
Budapešť 21. novembra (TASR) - V otázke nového mierového plánu Spojených štátov, ktorý by ukončil vojnu na Ukrajine, by mohli byť rozhodujúce nasledujúce dva až tri týždne, kedy by sa mohli objaviť prvé oficiálne reakcie. Uviedol to v piatkovom pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Niečo sa potom začne diať, blíži sa budapeštiansky mierový summit,“ dodal premiér. V rozhovore zaznelo, že v zmysle 28-bodového mierového plánu by malo Rusko získať aj územia Ukrajiny, ktoré doposiaľ nedobylo.
Prezident USA Donald Trump údajne už schválil nový americký mierový plán, ktorý by ukončil vojnu na Ukrajine. V noci na štvrtok o tom informovala televízna stanica NBC News, ktorá sa odvolala na vysokopostavený zdroj z Bieleho domu.
Podľa predošlých medializovaných informácií 28-bodový mierový plán Američania konzultovali s Ruskom a jeho znenie je z veľkej časti založené na požiadavkách Moskvy. Podľa zdroja agentúry AFP zahŕňa územné ústupky Ukrajiny či výrazné zníženie veľkosti ukrajinskej armády výmenou za bezpečnostné záruky zo strany USA.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
