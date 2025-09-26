< sekcia Zahraničie
Orbán: V otázke odpojenia sa od ruských energií neexistuje diskusia
Autor TASR
Budapešť 26. septembra (TASR) - V otázke odpojenia sa od ruských energií neexistuje žiadna zmysluplná diskusia. Konštatoval to v piatok v rozhovore pre maďarský verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda vlády Viktor Orbán, podľa ktorého prepravovať energonosiče loďami sa nevypláca a neexistuje veľa alternatív k potrubiam vybudovaným ešte za komunistických čias. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Premiér poukázal na to, že Medzinárodný menový fond pred mesiacom vydal správu o maďarskej ekonomike, ktorá je predmetom mnohých diskusií, ale v energetickej otázke je tam jasné konštatovanie. „Ak by sa do Maďarska prerušili dodávky ruských energií, jeho HDP by klesol o štyri percentá, čo by malo zlé následky,“ spresnil Orbán.
Podľa jeho slov by energie zdraželi, čo by postihlo státisíce rodín aj trh. „Musíme konať pokojne. Budeme počúvať každého, budeme v tejto otázke konať v záujme Maďarov,“ podčiarkol s poznámkou, že Spojené štáty nemusia akceptovať maďarské argumenty, ale je potrebné, aby sa obe krajiny navzájom počúvali.
Americký prezident Donald Trump mal v telefonickom rozhovore s Orbánom pochopenie pre postoj Budapešti k nákupu energií z Ruska, povedal podľa servera hirado.hu vo štvrtok šéf úradu vlády Gergely Gulyás. „Donald Trump je mimoriadne inteligentný podnikateľ, preto pochopil maďarský ekonomický postoj. Donald Trump týmto aspektom porozumel,“ povedal Gulyás.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó uplynulú stredu jedinou vetou reagoval na vyhlásenie Trumpa, že by mohol odradiť Orbána od nákupu ruskej ropy. Šéf maďarskej diplomacie na Facebooku opatrne naznačil, že to zrejme nepôjde, konštatoval server szeretlekmagyarorszag.hu. „Plne podporujeme úsilie amerického prezidenta o mier. Nemôžeme však zmeniť realitu našej zemepisnej polohy,“ napísal maďarský minister zahraničných vecí.
