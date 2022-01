Orbán v reakcii na kritiku eurokomisárky: Chceme len chrániť naše deti

Budapešť 14. januára (TASR) - Podstatou ľudového hlasovania v Maďarsku v deň parlamentných volieb je ochrana maďarských detí, povedal v piatok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý tak odmietol kritiku komisárky Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunje Mijatovičovej.



Komisárka vo štvrtok vyhlásila, že rozhodnutie maďarskej vlády uskutočniť celoštátne referendum o prístupe detí k informáciám o pohlavnej orientácii a o otázkach rodovej identity v rovnaký deň ako parlamentné voľby je poľutovaniahodné.



Mijatovičová v správe pre médiá upozornila, že tento krok podporuje "inštrumentalizáciu ľudských práv" ľudí z komunity LGBTI.



Podľa Orbána tvrdí Mijatovičová nezmysly, pretože zákon, na ktorý sa komisárka odvoláva, je o ochrane detí. "Maďarsko je slobodná krajina, kde sexualita nie je nijako obmedzovaná, ľudia sú v tejto oblasti slobodní. A to je dobré, pretože sme za slobodu bojovali v čase komunizmu," zdôraznil maďarský premiér. A dodal, že referendum sa vzťahuje iba na deti a jeho podstatou je, aby právo rozhodnúť, akým tempom a v akej forme sa majú deti oboznamovať s otázkami sexuality, by mali mať len ich rodičia.



Komisárka uviedla, že sklamaním bolo už to, že "zákon na ochranu detí", ktorý nesprávne spája homosexualitu s pedofíliou a obmedzuje slobodu prejavu a vzdelávania všetkých Maďarov, bol prijatý v júni 2021 aj napriek silným námietkam zo strany mnohých medzinárodných pozorovateľov vrátane nej samotnej.



Upozornila, že v dôsledku tohto zákona, ktorý Benátska komisia Rady Európy v decembri 2021 označila za nezlučiteľný s medzinárodnými normami pre ľudské práva, musia byť informácie o osobách z komunity LGBTI zakázané na všetkých miestach, kde ich môžu sledovať neplnoletí, čo sa týka aj médií a verejných knižníc. Pod tlakom tohto zákona bola v maďarských školách vážne obmedzená aj možnosť vyučovania obsahov súvisiacich s rôznymi pohlavnými orientáciami a rodovými identitami.



"Obávam sa, že navrhované referendum zakorení stereotypy, predsudky a nenávisť voči osobám LGBTI a bude mať negatívny vplyv na ich práva, bezpečnosť a kvalitu života tým, že položí otázky vo všeľudovom hlasovaní, ktoré sú nejednoznačné a zavádzajúce," dodala Mijatovičová.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)