Orbán v reakcii na správy z Turecka: Treba rátať s vlnou migrantov

Budapešť 28. februára (TASR) - Musíme rátať s migračnou vlnou, musíme rátať s pravidelnými útokmi na maďarské hraničné zábrany, reagoval v piatok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na správy z Turecka, že krajina nebude sýrskym utečencom brániť v snahe dostať sa do Európy.



V rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió Orbán zdôraznil, že "treba chrániť maďarské hranice a Maďarov". Podľa jeho vyjadrenia v prípade príchodu akejkoľvek migračnej vlny sú maďarské orgány pohraničnej stráže schopné ochrániť hranice.



Premiér dodal, že v tejto otázke už začali organizovať schôdzku predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorá sa bude konať ešte pred summitom Európskej únie, ktorá bude koncom marca.



Turecko už viac nebude brániť utečencom zo Sýrie v ich snahe dostať sa do Európy, vyhlásil podľa agentúry Reuters vo štvrtok jeden z vysokopostavených tureckých predstaviteľov.



Ako uviedol zdroj, tamojšia polícia, pobrežná stráž a príslušníci pohraničných bezpečnostných zložiek dostali rozkaz, aby utečencom nebránili pri prekračovaní pozemných hraníc a nezastavili ich ani počas plavby cez more.



Reakcia Turecka súvisí s očakávaným príchodom utečencov z provincie Idlib na severozápade Sýrie, kde prišlo od začiatku decembra minulého roka o život viac ako 300 civilistov a takmer milión obyvateľov bol vysídlený.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)