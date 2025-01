Orbán: V spore s Bruselom stojí Maďarsko na strane Gruzínska

Budapešť 27. januára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pondelok prijal predsedu gruzínskeho parlamentu Šalvu Papuašviliho a vyjadril plnú podporu Gruzínsku v jeho spore s Európskou úniou. Pre agentúru MTI to uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarský premiér s Papuašvilim diskutoval okrem úzkej politickej spolupráce aj o aktuálnych otázkach ekonomických a energetických vzťahov.



"Treba zastaviť útoky Bruselu a Sorosovej siete proti promierovej gruzínskej vláde, ako aj financovanie odporcov vlády v Tbilisi zo strany EÚ," povedal Orbán, podľa ktorého je Gruzínsko krajina zrelá na členstvo v EÚ a malo by byť prijaté do Únie čo najskôr.



Krajiny Európskej únie sa minulý piatok (24. 1.) dohodli na pozastavení vízových privilégií pre gruzínskych predstaviteľov v súvislosti s násilným potláčaním proeurópskych protestov v krajine. Opatrenia v pondelok schválila Rada ministrov EÚ.



Kremľu naklonená vládna strana Gruzínsky sen tvrdí, že v októbri vyhrala parlamentné voľby. Neskôr oznámila, že vláda pozastavuje úsilie o vstup do EÚ. Následné masové proeurópske demonštrácie sprevádzalo policajné násilie a hromadné zatýkanie.



Cieľom opatrenia je "vyvodiť zodpovednosť proti gruzínskym úradom za násilné potlačenie pokojných protestov", uviedla šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová vlani v decembri pri predložení návrhu.



Predchádzajúci návrh na uvalenie sankcií EÚ proti osobám zodpovedným za násilie v Gruzínsku zablokovali v polovici decembra Slovensko a Maďarsko.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)