Orbán chápe obavy Japonska zo severokórejskej atómovej hrozby

Budapešť/Tokio 6. decembra (TASR) - Maďarsko chápe ťarchu severokórejskej nukleárnej hrozby a vníma jej vplyv na bezpečnosť Japonska. Povedal to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok v Tokiu po schôdzke s japonským premiérom Šinzóom Abem.



Podľa agentúry MTI maďarský premiér zdôraznil, že Maďarsko neochvejne požaduje jadrové odzbrojenie Severnej Kórey. Orbán dodal, že jeho krajina je spoľahlivým partnerom Japonska v zachovaní mieru v tamojšom regióne.



Premiéri deklarovali, že obe krajiny majú záujem na úspechu tej druhej. "Na úspechu Japonska nám záleží, pretože táto krajina je najväčším ázijským investorom v Maďarsku. Čím je Japonsko úspešnejšie, tým viac môže investovať u nás," povedal Orbán.



Podľa predsedu japonskej vlády chce jeho krajina stimulovať snahy Maďarska modernou technológiou a odvetviami s vysokou pridanou hodnotou. "Japonsko chce posilniť spoluprácu v oblastiach vedy a výskumu, z tohto hľadiska by sme chceli prehĺbiť spoluprácu aj s ďalšími krajinami Vyšehradskej štvorky," zdôraznil Abe, ktorý vyzval Orbána, aby Maďarsko zohralo úlohu mosta medzi dvoma kontinentmi.



Japonský ministerský predseda ocenil, že Orbán pricestoval do Tokia pri príležitosti 150. výročia nadviazania diplomatických stykov medzi Maďarskom a Japonskom.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach) gon