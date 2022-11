Orbán: V4 je dôležitá aj dnes, jej dynamika sa ale zmenila

Budapešť 18. novembra (TASR) - Vyšehradská štvorka (V4) je dôležitým zoskupením aj v súčasnosti, ale jej dynamika sa zmenila. Podľa servera hirado.hu to povedal v piatok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbánovo vyjadrenie zaznelo na rokovaní tzv. Stálej maďarskej konferencie (MÁÉRT) v Budapešti.



"Na strane Čechov a Slovákov bolo cítiť zneistenie a objavili sa názory, ktoré dôležitosť V4 posunuli do úzadia ich zahraničnej politiky," povedal Orbán.



Maďarský premiér pripustil, že ani s Poliakmi nie je spolupráca jednoduchá. "Síce stále panuje zhoda v základných cieľoch V4, rusko-ukrajinská vojna tento vzťah premenila a skomplikovala. A to aj napriek tomu, že záujmom Maďarska i Poľska je, aby Rusko nepredstavovalo hrozbu pre región, a že medzi Ruskom a strednou Európou by mal existovať suverénny štát. V cieľoch sa s Poľskom zhodujeme, avšak v prostriedkoch už nie," podčiarkol Orbán.



Maďarsko je podľa jeho slov zástancom prímeria, mierových rokovaní a európskeho bezpečnostného usporiadania, v ktorom má Rusko určené také miesto, ktoré nie je pre Maďarsko nevýhodné a neznamená pre neho ani žiadnu hrozbu.



Fórum MÁÉRT vzniklo 20. februára 1999 ako formát pre konzultácie medzi maďarskou vládou a organizáciami zahraničných Maďarov. Vláda premiéra Ferenca Gyurcsánya prerušila v roku 2004 sériu jeho zasadnutí a hľadala iné formy takýchto konzultácií.



Konferencia MÁÉRT napokon po šesťročnej pauze pokračovala zasadaniami od roku 2010. Jej členom zo Slovenska bola Strana maďarskej komunity (SMK). Predchádzajúce zasadnutie MÁÉRT sa konalo v roku 2019.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)