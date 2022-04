Orbán varoval pred Márkim-Zayom, ten kritizoval volebný systém

Budapešť 1. apríla (TASR) - Predseda maďarskej vlády a predseda vládnej strany Fidesz Viktor Orbán v piatok vystúpil v závere volebnej kampane svojej strany pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami v stredomaďarskom Székesfehérvári s prejavom, v ktorom varoval voličov pred experimentovaním s neskúsenými politikmi. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na spravodajský server szeretlekmagyarorszag.hu.



"Prečo by nemohol prísť ktokoľvek, trebárs z Dolnej zeme, kto si myslí, že by mohol prevziať riadenie krajiny? Teraz ale potrebujeme skúsenosti! Neexperimentujme, spoliehajme sa na osvedčených poslancov!" povedal premiér popoludní na námestí naplnenom jeho priaznivcami.



V súvislosti s rusko-ukrajinským vojnovým konfliktom vyhlásil, že ak by sa ľavicová opozícia dostala k moci, tak by poskytla Ukrajine zbrane a zastavila by dovoz ruskej ropy.



Kandidát opozičného zoskupenia V jednote za Maďarsko na post premiéra Péter Márki-Zay zverejnil v piatok popoludní na Facebooku svoje záverečné posolstvo predvolebnej kampane. V ňom označil Orbánovu vládu za najskorumpovanejšiu v histórii Maďarska.



Pripomenul, že vládna strana Fidesz si prispôsobila volebný zákon svojim potrebám vrátane úpravy hraníc volebných okrskov. "Slúži jej armáda platených trolov aj propagandistická mašinéria a má pritom aj neobmedzené finančné zdroje," tvrdil Márki-Zay, ktorý Orbánovi vytkol, že jeho podujatia v rámci predvolebnej kampane neboli verejné a že odmietol verejnú diskusiu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)