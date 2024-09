Orbán varoval pred vťahovaním Maďarska do ekonomických konfliktov

Budapešť 30. septembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pondelok v úvode jesennej schôdze Národného zhromaždenia opakovane varoval pred vťahovaním Maďarska do medzinárodných ekonomických konfliktov. S odvolaním sa na server magyarhirlap.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Maďarsko sa musí držať mimo konfliktov, ktoré by ho nútili k voľbe medzi východnou a západnou ekonomikou. Je v našom záujme udržiavať hospodárske vzťahy so všetkými. Treba presadzovať len záujmy maďarskej ekonomiky," povedal Orbán.



Premiér prezentoval kroky novej hospodárskej politiky svojej vlády. Medzi opatreniami sú zamestnanecká pôžička podobná študentskej pôžičke, kapitálový príspevok pre malých a stredných podnikateľov, stabilizácia 13. mesačného dôchodku či zdvojnásobenie odvodovej úľavy na deti.



K otázke migrácie podotkol, že leto prinieslo búrlivé debaty v celej Európe. "Nemecko uzavrelo hranice, Francúzsko obnovuje poriadok na svojich hraniciach, Holandsko avizovalo najprísnejšiu protimigračnú legislatívu všetkých čias a Švédsko a Fínsko diskutujú o protimigračných zákonoch. Éra voľného cestovania sa blíži ku koncu," povedal a dodal, že Európa mala nasledovať maďarský príklad v postoji k migrácii a ochrane schengenských hraníc.



Orbán v súvislosti s konfliktom na Ukrajine opakovane podčiarkol, že táto vojna nemá riešenie na bojisku, preto treba dosiahnuť prímerie a rokovať o mieri.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)