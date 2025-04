Orbán varoval, že na prijatie Ukrajiny do EÚ by doplatili Maďari

Budapešť 15. apríla (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v utorok varoval pred skorým prijatím Ukrajiny do Európskej únie. Podľa jeho slov bol v pondelok v Bruseli predstavený balík na urýchlenie vstupu Ukrajiny. Dodal, že ak by sa tak stalo, všetky peniaze určené Maďarom by išli na Ukrajinu. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán pri slávnostnom otvorení úseku rýchlostnej cesty M44 v Békešskej Čabe okrem iného vyhlásil, že náklady na prijatie Ukrajiny do Únie by boli enormné. „Znamenalo by to, že by sme nedostali financie, ktoré nám dĺži Brusel, dokonca by aj peniaze maďarského rozpočtu skončili v Kyjeve,“ podčiarkol.



Vstup Ukrajiny do EÚ bude podľa premiéra najdôležitejšou otázkou maďarskej politiky. Podľa jeho slov Brusel a maďarská mimoparlamentná strana TISZA (Rešpekt a sloboda) sú za členstvo Ukrajiny, kým maďarská vláda a „národné sily“ sú proti.



„Brusel a TISZA priznali, že ich cieľom je degradovať životnú úroveň Maďarov, že pracujú na tom, aby sa z Maďarska stala neúspešná krajina,“ vyhlásil ministerský predseda s tým, že sa tu bojuje o moc a peniaze.