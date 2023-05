Orbán varuje pred obmedzením právomoci Maďarska v zahraničnej politike

Budapešť 5. mája (TASR) - Možné zavedenie kvalifikovanej väčšiny namiesto konsenzu v rozhodovaní o zahraničnej politike Európskej únie označil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán za hrozbu pre nezávislú národnú maďarskú zahraničnú politiku. Premiér o tom hovoril v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Internetové vydanie denníka Népszava v tejto súvislosti poznamenáva, že Brusel zvažuje zaviesť reformu, na základe ktorej by na prijímanie rozhodnutí v oblasti zahraničnej politiky mohla stačiť dvojtretinová väčšina. EÚ reaguje na skutočnosť, že Maďarsko neustále vetuje takéto rozhodovania.



Ukrajina podľa slov predsedu Maďarskej vlády nemôže vyhrať vojnu. "Rusi sa nebudú nečinne prizerať, ak im zabijú prezidenta a určite sa neuspokoja prípadnou porážkou," uviedol.



Orbán sa vyjadril okrem iných záležitostí aj k otázke ukrajinského obilia. "Ukrajinské obilie, ktoré sa objavilo v strednej Európe, ktoré malo smerovať do Afriky, a ktoré na základe žiadosti Európskej komisie malo byť prevážané bez cla, sa dostalo do rúk špekulantov a nie k hladujúcim v Afrike. Spôsobili tým pokles cien," vyhlásil premiér.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)