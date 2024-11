Orbán: Verbálna hrubosť v politike vedie k agresii

Budapešť 22. novembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán upozornil na skutočnosť, že na tamojšej politickej scéne sa rozmohlo otvorené urážanie ľudí či novinárov. Premiér o tom hovoril v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Nikdy nič také som nevidel. Do módy prišlo otvorené urážanie ľudí. Že niečo takéto je podstatou politického správania sa, a že sa to len tak šíri, to je v maďarskom verejnom živote bezprecedentné," povedal Orbán, ktorý ale nemenoval autora urážok, svojho najostrejšieho kritika, europoslanca a predsedu mimoparlamentnej strany TISZA Pétera Magyara.



"Táto hrubosť a postoj, že my politici vieme všetko lepšie, je prítomná v prejavoch," dodal Orbán ktorý citoval z vyjadrení Magyara, že "ľuďom smrdí z úst", "smradľaví ľudia", alebo že "novinárov treba hodiť do Dunaja".



Premiér podčiarkol, že verbálna hrubosť skôr či neskôr povedie k agresii.



"Ak niekomu (pozn. TASR: z politikov) vyšlo niečo zlé z úst, hneď sa ospravedlnil alebo odstúpil. Samozrejme je tu politika, ale sme v podstate ľudia, nechceme takto rozprávať," dodal predseda maďarskej vlády s poznámkou, že v politike je už veľmi dávno.