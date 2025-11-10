< sekcia Zahraničie
Orbán: Videl som iba jeden prieskum, v ktorom neviedol Fidesz-KDNP
Orbán vo videu zverejnenom na sociálnej sieti TikTok uviedol, že nikdy nedostal v rámci interných prieskumov nepravdivé údaje.
Autor TASR
Budapešť 10. novembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán tvrdí, že iba raz videl také výsledky prieskumu verejnej mienky, v ktorých vládny blok Fidesz-KDNP nebol na čele. Podľa servera hvg.hu premiér reagoval na otázku, či už videl výsledky interných prieskumov verejnej mienky, v ktorých by mimoparlamentná strana TISZA viedla, a či sa už niekedy stalo, že by mu predložili nepravdivé údaje, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Orbán vo videu zverejnenom na sociálnej sieti TikTok uviedol, že nikdy nedostal v rámci interných prieskumov nepravdivé údaje.
Podľa slov premiéra po rokoch 2006 a 2007 videl iba jeden interný prieskum, v ktorom neviedol Fidesz-KDNP. „Bolo to v roku 2021, keď sa ľavicová opozícia spojila po primárnych voľbách. V tom čase bola zjednotená opozícia pred nami len o vlások. Odvtedy som videl a poznám len prieskumy, ktoré potvrdzujú spoľahlivý a výrazný náskok vládneho bloku Fidesz-KDNP, a to vďaka jeho serióznemu úsiliu,“ dodal Orbán.
Server dodáva, že v uplynulých mesiacoch nezávislé inštitúty namerali strane TISZA sebavedomý náskok. Strana Pétera Magyara napríklad vedie o 13 percent podľa prieskumu spoločnosti Medián, ale stabilný náskok jej namerali aj inštitúty Publicus, 21 Research Center, Republikon aj Závecz Research.
Orbán vo videu zverejnenom na sociálnej sieti TikTok uviedol, že nikdy nedostal v rámci interných prieskumov nepravdivé údaje.
Podľa slov premiéra po rokoch 2006 a 2007 videl iba jeden interný prieskum, v ktorom neviedol Fidesz-KDNP. „Bolo to v roku 2021, keď sa ľavicová opozícia spojila po primárnych voľbách. V tom čase bola zjednotená opozícia pred nami len o vlások. Odvtedy som videl a poznám len prieskumy, ktoré potvrdzujú spoľahlivý a výrazný náskok vládneho bloku Fidesz-KDNP, a to vďaka jeho serióznemu úsiliu,“ dodal Orbán.
Server dodáva, že v uplynulých mesiacoch nezávislé inštitúty namerali strane TISZA sebavedomý náskok. Strana Pétera Magyara napríklad vedie o 13 percent podľa prieskumu spoločnosti Medián, ale stabilný náskok jej namerali aj inštitúty Publicus, 21 Research Center, Republikon aj Závecz Research.